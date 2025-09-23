Mine Kremalı Kekler
Çay saatlerinin en tatlı eşlikçisi! Misafirlerinizi etkilemek veya kendinizi şımartmak için harika bir seçenek. Bu mini lezzetler, her anınızı özel kılacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Oda sıcaklığındaki tereyağı ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Ilık su ve kefiri ekleyin.
-
2
Un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin. Karışımı yağlı kâğıt serili tepsiye dökün.
-
3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin, kürdan testi ile kontrol edin.
-
4
Soğuyunca yuvarlak kalıp veya kurabiye aparatıyla daireler kesin.
-
5
Krema için süt, vanilya, şeker, nişasta, un ve yumurtayı tencereye alın ve ocağa koymadan pürüzsüz kıvama gelene dek karıştırın. Ocağa alın, sürekli
karıştırarak pişirin.
-
6
Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve beyaz çikolatayı ekleyin. Karışımı buzdolabında tamamen soğutun.
-
7
Soğuyan kremaya krem şanti ekleyip çırpın.
-
8
Kekleri enlemesine ortadan ikiye kesin. Aralarına ve üzerlerine sıkıp dilediğiniz gibi süsleyin. Bekletmeden servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
- Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
- İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL