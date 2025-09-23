Tarif Ara
Öğünler Kekler Mine kremalı kekler

Mine Kremalı Kekler

Mine Kremalı Kekler
ORTA 30 DAKİKA

Çay saatlerinin en tatlı eşlikçisi! Misafirlerinizi etkilemek veya kendinizi şımartmak için harika bir seçenek. Bu mini lezzetler, her anınızı özel kılacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Oda sıcaklığındaki tereyağı ve toz şekeri çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Ilık su ve kefiri ekleyin.
  • 2
    Un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin. Karışımı yağlı kâğıt serili tepsiye dökün.
  • 3
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin, kürdan testi ile kontrol edin.
  • 4
    Soğuyunca yuvarlak kalıp veya kurabiye aparatıyla daireler kesin.
  • 5
    Krema için süt, vanilya, şeker, nişasta, un ve yumurtayı tencereye alın ve ocağa koymadan pürüzsüz kıvama gelene dek karıştırın. Ocağa alın, sürekli
    karıştırarak pişirin.
  • 6
    Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ve beyaz çikolatayı ekleyin. Karışımı buzdolabında tamamen soğutun.
  • 7
    Soğuyan kremaya krem şanti ekleyip çırpın.
  • 8
    Kekleri enlemesine ortadan ikiye kesin. Aralarına ve üzerlerine sıkıp dilediğiniz gibi süsleyin. Bekletmeden servis yapın.

