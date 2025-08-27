Tarif Ara
Mermer Kek

Mermer Kek
ORTA 30 DAKİKA

Kakaolu ve vanilyalı harcın eşsiz uyumuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi: Mermer kek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yumurtaları ve şekeri büyük bir kasede iyice çırpın. Yoğurdu, yağı ve vanilyayı ekleyin.

  • 2

    Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Hamurun 1/3'ünü ayırın.

  • 3

    Ayırdığınız hamura kakao ve 1 yemek kaşığı süt ekleyin. Beyaz hamuru kalıba dökün. Üzerine kakaolu hamuru gezdirin.

  • 4

    Kürdan yardımıyla hamuru içten dışa doğru 2-3 kez dairesel hareketlerle karıştırarak mermer desen verin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkarın, kalıpta 10 dakika bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

