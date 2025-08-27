Mermer Kek
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yumurtaları ve şekeri büyük bir kasede iyice çırpın. Yoğurdu, yağı ve vanilyayı ekleyin.
-
2
Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Hamurun 1/3'ünü ayırın.
-
3
Ayırdığınız hamura kakao ve 1 yemek kaşığı süt ekleyin. Beyaz hamuru kalıba dökün. Üzerine kakaolu hamuru gezdirin.
-
4
Kürdan yardımıyla hamuru içten dışa doğru 2-3 kez dairesel hareketlerle karıştırarak mermer desen verin.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkarın, kalıpta 10 dakika bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
