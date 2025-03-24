Kestaneli Çikolatalı Muffin

Yumurtaları ve şekeri çırpın. Yağ ve suyu ekleyin. Tüm kuru malzemeyi ilave edip iyice karıştırın. Kestane şekerini katıp yeniden karıştırın. Muffin kalıplarına pay edin. Üzerlerine doğranmış çikolata ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında 35-40 dakika pişirin.