Kestaneli Çikolatalı Muffin
Kestaneli Çikolatalı Muffin, sofralarınıza lezzet katacak bir tatlı tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtaları ve şekeri çırpın. Yağ ve suyu ekleyin. Tüm kuru malzemeyi ilave edip iyice karıştırın. Kestane şekerini katıp yeniden karıştırın. Muffin kalıplarına pay edin. Üzerlerine doğranmış çikolata ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece ve fanlı fırında 35-40 dakika pişirin.
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2
Üzeri için kremayı ocakta ısıtın. Ocaktan alıp üzerine çikolata ekleyin. Çikolata eriyene kadar karıştırın ve soğumaya bırakın.
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3
Muffin'lerin üzerlerine kremalı karışımı sıkın. Kestane şekeri ile ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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