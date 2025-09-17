Limon Soslu Yaban Mersinli Kek
Çay saatinize bir tutam güneş katın! Hafif ve nemli dokusuyla Limon Soslu Yaban Mersinli Kek, yaz günlerinin en keyifli kaçamağı olmaya aday.
Malzemeler
Yapılışı
1
Yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpük olana kadar çırpın. Yoğurt ve yağı ekleyin, kısa süre çırpın.
2
Un, nişasta, vanilya, kabartma tozu ve limon kabuğunu katın.
3
Yaban mersinlerini una bulayıp spatula ile karışıma katın.
4
Muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece ve fanlı fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
5
Fırından çıkan kekleri soğutun ve kalıptan çıkarın.
6
Limon sos için tüm malzemeleri çırpın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Süzgeçten geçirin. Ilık limon sosunu keklerin üzerine gezdirin ve servis yapın.
