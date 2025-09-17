Tarif Ara
Öğünler Kekler Limon soslu yaban mersinli kek

Limon Soslu Yaban Mersinli Kek

ORTA 40 DAKİKA

Çay saatinize bir tutam güneş katın! Hafif ve nemli dokusuyla Limon Soslu Yaban Mersinli Kek, yaz günlerinin en keyifli kaçamağı olmaya aday.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpük olana kadar çırpın. Yoğurt ve yağı ekleyin, kısa süre çırpın.

  • 2

    Un, nişasta, vanilya, kabartma tozu ve limon kabuğunu katın.

  • 3

    Yaban mersinlerini una bulayıp spatula ile karışıma katın.

  • 4

    Muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece ve fanlı fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

  • 5

    Fırından çıkan kekleri soğutun ve kalıptan çıkarın.

  • 6
    Limon sos için tüm malzemeleri çırpın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Süzgeçten geçirin. Ilık limon sosunu keklerin üzerine gezdirin ve servis yapın.

