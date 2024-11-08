Antalya Portakalı ile Islak Kek

Orta boy kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Yumurta ve toz şekeri mikserle köpük olana kadar çırpın. Süt, zeytinyağı, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın. Sıvı karışıma azar azar ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.