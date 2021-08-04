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Şeftalili Kek

Şeftalili Kek
ORTA 15 DAKİKA

Kek tarifleri arasında taze meyveli olanları seviyorsanız bu kolay ve nefis kek tam size göre! Tam mevsiminde şeftaliyle yapabileceğiniz nefis şeftalili kek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üzeri için esmer şeker, tereyağı ve suyu bir tavaya alıp kaynatmadan kontrollü bir şekilde ısıtın. Pişirme kağıdı serdiğiniz 26 cm çapında kelepçeli bir kalıbın tabanına yarım ay şeklinde dilimlediğiniz şeftalileri dizin.

  • 2

    Şeker iyice eridikten sonra, hazırladığınız karışımı şeftalilerin üzerine gezdirin. Kek hamuru için yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

  • 3

    Üzerine ayçiçeği yağı, tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın. Limon kabuğu rendesini katın. Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı eleyip üzerine ekleyin. Bir spatula ile alt üst ederek yavaşça karıştırın.

  • 4

    Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra şeftalilerin üzerine yavaşça boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ters çevirip dilimleyerek servis yapın.

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