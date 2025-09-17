Tarif Ara
Çikolatalı vişneli kek

Çikolatalı Vişneli Kek

Çikolatalı Vişneli Kek
ORTA 40 DAKİKA

Klasik lezzete modern bir dokunuş! Çikolatalı Vişneli Kek, tatlı krizlerinizi en şık şekilde çözecek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kek için yumurtaları toz şekerle birlikte beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. Süt ve ayçiçeği yağı ekleyip karıştırın. Kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Karışımı baton kek kalıbına dökün.

  • 2

    Önceden ısıtılmış 160 derece ve fanlı fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan testi yapın.

  • 3

    Frosting için tereyağını çırpın, pudra şekeri ve vanilyayı ekleyin. Labne peynirini ilave edip pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Buzdolabında bekletin.

  • 4

    Vişne sos için tüm malzemeleri küçük bir tencerede karıştırarak pişirin. Hafif koyulaşınca ocaktan alın, soğutun.

  • 5

    Kek soğuduktan sonra üzerine frosting sürüp vişne sosla süsleyin ve servis yapın.

