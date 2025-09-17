Çikolatalı Vişneli Kek
Klasik lezzete modern bir dokunuş! Çikolatalı Vişneli Kek, tatlı krizlerinizi en şık şekilde çözecek.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kek için yumurtaları toz şekerle birlikte beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. Süt ve ayçiçeği yağı ekleyip karıştırın. Kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Karışımı baton kek kalıbına dökün.
-
2
Önceden ısıtılmış 160 derece ve fanlı fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan testi yapın.
-
3
Frosting için tereyağını çırpın, pudra şekeri ve vanilyayı ekleyin. Labne peynirini ilave edip pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Buzdolabında bekletin.
-
4
Vişne sos için tüm malzemeleri küçük bir tencerede karıştırarak pişirin. Hafif koyulaşınca ocaktan alın, soğutun.
-
5
Kek soğuduktan sonra üzerine frosting sürüp vişne sosla süsleyin ve servis yapın.
