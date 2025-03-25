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Havuçlu Kek

Havuçlu Kek
ORTA 30 DAKİKA

Yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla havuçlu kek tarifimiz, çay saatlerinize lezzet katacak!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ayçiçeği yağı ekleyip karıştırın. Tüm kuru malzemeyi eleyip karışıma ekleyin. Havuç ve cevizi katıp iyice karıştırın. Orta boy, baton ve yağlanmış kek kalıbına boşaltın.
  • 2
    Önceden ısıtılmış 170 derece ve fanlı fırında 40-45 dakika pişirin. Kürdan testi yapın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Temiz çıkmıyorsa kontrollü olarak 5 dakika daha pişirin.
  • 3
    Krema için tereyağını beyazlaşana kadar çırpın. Labne peyniri, vanilya ve pudra şekerini eklenip çırpmaya devam edin.
  • 4
    Soğuyan kekin üzerine kremayı sıkın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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