Havuçlu Kek

Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ayçiçeği yağı ekleyip karıştırın. Tüm kuru malzemeyi eleyip karışıma ekleyin. Havuç ve cevizi katıp iyice karıştırın. Orta boy, baton ve yağlanmış kek kalıbına boşaltın.