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Japon Keki

Japon Keki
KOLAY 30 DAKİKA

Hafif dokusu ve damakta bırakığı hoş lezzetiyle çay saatine yakışan tatlardan Japon Keki tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını tuzla çırpmaya başlayın. İyice kabarınca içine azar azar toz şeker ekleyin.

  • 2

    Başka bir kapta taze peyniri ve tereyağını mikserle çırpın. Krema kıvamına gelince sütü ve limon suyunu ekleyip çırpmaya devam edin.

  • 3

    Daha sonra yumurta sarılarını birer birer ekleyin. Biri tam olarak karışmadan diğerini eklemeyin. Un, kabarma tozu, vanilya ve mısır nişastasını ekleyip karıştırın.

  • 4

    Karışım homojen bir kıvama gelince köpük haline getirdiğiniz yumurta aklarını 3 seferde söndürmemeye dikkat ederek bu karışıma yedirerek ekleyin.

  • 5

    20 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbının dışını alüminyum folyo ile sarın. Tabanını ve kenarlarını da pişirme kağıdı ile sarın.

  • 6

    Hazırladığınız karışımı kalıba dökün. Kalıbı fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye kalıbın yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin.

  • 7

    Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 55-60 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın. Üzerini orman meyveleri ile süsleyerek servis yapın

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