Damla Çikolatalı Kek

Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük kek kalıplarınızı yağladıktan sonra yarısına kadar karışımdan koyun ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve servis yapın.