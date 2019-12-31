Cevizli Haşhaşlı Kek

Glazür için pudra şekeri ve limon suyunu iyice karıştırın. Hindistan cevizi ekleyip 1 dakika daha karıştırdıktan sonra soğuk kekin üzerine gezdirin ve spatula ile üzerini düzeltip 10 dakika dinlendirin. Keki kalıbından çıkarın ve servis tabağına alın. Her tarafını ceviz ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.