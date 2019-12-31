Cevizli Haşhaşlı Kek
Klasik kek tariflerinden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre. Cevizli haşhaşlı kek tarifi sofralarınızı süsleyecek peki bu kek nasıl yapılıyor ? İşte Cevizli Haşhaşlı Kek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sıcak suyun içine haşhaş tohumunu katın ve kısık ateşte 8-10 dakika pişirip soğumaya bırakın. Tereyağı, toz şeker ve vanilyayı, toz şeker eriyene kadar çırpın.
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2
Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını kar haline gelene kadar çırpın. Yumurta sarılarını da çırptıktan sonra toz şekerli karışıma ekleyin. Kıyılmış ceviz ve kabartma tozunu da hamura katın. Haşhaş tohumunu ve kar haline getirdiğiniz yumurta akını da ilave edin.
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3
Karışımı yukarıdan aşağıya doğru birkaç kez karıştırdıktan sonra 22 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbına boşaltın. Hava kabarcığı olmaması için kabı birkaç kez sallayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.
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4
Glazür için pudra şekeri ve limon suyunu iyice karıştırın. Hindistan cevizi ekleyip 1 dakika daha karıştırdıktan sonra soğuk kekin üzerine gezdirin ve spatula ile üzerini düzeltip 10 dakika dinlendirin. Keki kalıbından çıkarın ve servis tabağına alın. Her tarafını ceviz ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.
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