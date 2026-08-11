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Öğünler Kahve Dalgona kahvesi

Dalgona Kahvesi

Dalgona Kahvesi
KOLAY 10 DAKİKA 2 KİŞİLİK

Dalgona kahvesi, yoğun kahve köpüğü ve soğuk sütün buluştuğu, evde birkaç malzemeyle hazırlanabilen ikonik bir içecek. Kahve sevenler için tam ölçülü dalgona kahvesi tarifi mutlaka deneyin.

Dalgona Kahvesi İçin Malzemeler

Dalgona Kahvesi Yapılışı

  • 1

    Granül kahve, şeker ve sıcak suyu derin bir kaseye alın. Mikserle 3-5 dakika, açık renkli ve yoğun bir köpük elde edene kadar çırpın. Soğuk süte vanilyayı ekleyip karıştırın.

  • 2

    Bardaklara buzları paylaştırın. Soğuk sütü bardaklara dökün. Kahveli köpüğü bir kaşık yardımıyla sütün üzerine yerleştirin. İsterseniz üzerine çok az kahve serpiştirerek servis edin.

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