Yaban Mersinli Smoothie Bowl
Sağlıklı ve ferahlatıcı tarifiyle kahvaltılarınıza renk katacak yaban mersinli smoothie bowl tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Blender'de dondurulmuş muz, yaban mersini, yoğurt, süt ve balı pürüzsüz olana kadar karıştırın.
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2
Karışımın yoğun olması için az miktarda süt ekleyerek başlayın ve gerekirse daha fazla süt ekleyin.
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3
Hazırladığınız smoothie karışımını bir kaseye dökün.
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4
Üzerini yaban mersini, ahududu, frenk üzümü, badem ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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