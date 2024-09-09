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Öğünler Kahvaltı Kaseleri Yaban mersinli smoothie bowl

Yaban Mersinli Smoothie Bowl

Yaban Mersinli Smoothie Bowl
KOLAY 10 DAKİKA

Sağlıklı ve ferahlatıcı tarifiyle kahvaltılarınıza renk katacak yaban mersinli smoothie bowl tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

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