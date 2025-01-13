Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi
Özellikle diyet yapanlar için harika bir alternatif olan bowl’lar, bağırsak fonksiyonları ve sindirim sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Doyurucu ve besleyici gıdalar içerdiği için uzun süre tok hissetmenizi sağlar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bebek ıspanakları kaseye koyun. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domatesleri, yarım ay doğranmış soğanları ilave edin.
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2
Bir tavaya 1-2 damla zeytinyağı damlatıp, yumurtayı kırarak 3-4 dakika pişirip, kaseye aktarın.
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3
Sos malzemelerini bir kaseye çırpıp, salatanın üzerine gezdirin. Tuz, keten tohumu ve pul biberi serpiştirip servis yapın.
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