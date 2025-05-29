Şipşak Kahvaltı
Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahvaltı kasemiz...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yulaf kepeği ve Hindistan cevizi sütünü küçük bir tencereye alın. Yulaf kepeği şişene kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra ezilmiş 1 adet muz ilave edip iyice karıştırın.
-
2
Servis tabaklarına alın. Kalan muzu dilimleyip tabaklara pay edin. Yaban mersini ve badem serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL