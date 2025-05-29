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Öğünler Kahvaltı Kaseleri Şipşak kahvaltı

Şipşak Kahvaltı

Şipşak Kahvaltı
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Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahvaltı kasemiz...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
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Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi
10 DAKİKA

Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi

Sağlıklı ve Renkli Kahvaltılık
KOLAY 20 DAKİKA

Sağlıklı ve Renkli Kahvaltılık

Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi
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Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi

Avokadolu Yulaflı Doyurucu Kase
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Avokadolu Yulaflı Doyurucu Kase