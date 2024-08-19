Elmalı Fıstık Ezmeli Smoothie Bowl
Kolay tarifiyle Elmalı Fıstık Ezmeli Smoothie Bowl
Malzemeler
Yapılışı
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1
Elmaların kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkarın ve mutfak robotunun içine koyun. Üzerine fıstık ezmesi, yoğurt ve tarçını ilave edip, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blender'den geçirin.
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2
Hazırladığınız karışımı kaselere pay edin. Üzerine granola, yarım ay doğranmış elma, fındık ezmesi ve tarçın ekleyip servis yapın.
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