Tarif Ara
Öğünler Kahvaltı Kaseleri Elmalı fıstık ezmeli smoothie bowl

Elmalı Fıstık Ezmeli Smoothie Bowl

Elmalı Fıstık Ezmeli Smoothie Bowl
KOLAY

Kolay tarifiyle Elmalı Fıstık Ezmeli Smoothie Bowl

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi
10 DAKİKA

Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi

Sebze Şenliği Kasesi
KOLAY

Sebze Şenliği Kasesi

Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi
KOLAY

Bebek Ispanaklı Domatesli Kahvaltı Kasesi

Şipşak Kahvaltı
KOLAY

Şipşak Kahvaltı