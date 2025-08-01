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Öğünler Kahvaltı Kaseleri Smoothie bowl

Smoothie Bowl

Smoothie Bowl
KOLAY 10 DAKİKA

Taze meyveler ve granola ile süslenen smoothie bowl, renkli görünümü ve besleyici içeriğiyle güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Dondurulmuş muzu mutfak robotunda pürüzsüz hale gelene kadar çekin.
  • 2
    Muz karışımınızın içerisine 15 ml espresso, 15 ml agave veya elma suyu konsantresi, 5 adet küçük doğranmış pul çikolatayı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.
  • 3
    Karışımınızı bir kaseye alın. Üzerini granola, dilimlenmiş kuru incir, küçük doğranmış pul çikolata, ince dilimlenmiş çilek, muz dilimleri ve gelin çiçeğiyle süsleyip servis yapın.

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