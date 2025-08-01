Smoothie Bowl
Taze meyveler ve granola ile süslenen smoothie bowl, renkli görünümü ve besleyici içeriğiyle güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Dondurulmuş muzu mutfak robotunda pürüzsüz hale gelene kadar çekin.
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2
Muz karışımınızın içerisine 15 ml espresso, 15 ml agave veya elma suyu konsantresi, 5 adet küçük doğranmış pul çikolatayı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.
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3
Karışımınızı bir kaseye alın. Üzerini granola, dilimlenmiş kuru incir, küçük doğranmış pul çikolata, ince dilimlenmiş çilek, muz dilimleri ve gelin çiçeğiyle süsleyip servis yapın.
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