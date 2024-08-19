Avokadolu Yulaflı Doyurucu Kase

Bir tavaya 1-2 damla zeytinyağı damlatıp, yumurtayı kırarak 3-4 dakika pişirin ve kaseye ekleyin. Yarım ay şeklinde dilimlenmiş avokado ve taze fesleğen yapraklarını da ilave edin. Üzerlerine susam ve keten tohumu serpiştirip servis yapın.