Granola
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bu tarifi iki farklı yöntem kullanarak hazırlayabilirsiniz.
Sebze Kurutucu ile Yapılan Yöntem
Hindistan cevizi yağı hariç kalan tüm malzemeleri derin bir kaba aktarın.
-
2
Hindistan cevizi yağını eritip malzemelerin üzerine dökün.
-
3
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
-
4
Granola karışımını sebze kurutucusu tepsilerine aktarın. 40 derecede 18 saat kurutun.
Fırında Kullanılarak Yapılan Yöntem
Kuruyemişleri bir tavada kavurun.
-
5
Kalan tüm malzemeyle birlikte iyice karıştırıp fırın tepsisine dizin.
-
6
Önceden ısıtılmış 120 derece fırında üzerleri çıtırlaşana kadar pişirin.
-
7
Soğuduktan sonra servis yapın. Kalan kısmını cam kavanoza aktarıp, kapağını sıkıca kapatın.
