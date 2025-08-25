Tarif Ara
Granola

Granola

Granola
ORTA 10 DAKİKA

İki farklı tarifiyle Granola...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bu tarifi iki farklı yöntem kullanarak hazırlayabilirsiniz.

    Sebze Kurutucu ile Yapılan Yöntem

    Hindistan cevizi yağı hariç kalan tüm malzemeleri derin bir kaba aktarın.

  • 2

    Hindistan cevizi yağını eritip malzemelerin üzerine dökün.

  • 3

    Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

  • 4

    Granola karışımını sebze kurutucusu tepsilerine aktarın. 40 derecede 18 saat kurutun.

    Fırında Kullanılarak Yapılan Yöntem

    Kuruyemişleri bir tavada kavurun.

  • 5

    Kalan tüm malzemeyle birlikte iyice karıştırıp fırın tepsisine dizin.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 120 derece fırında üzerleri çıtırlaşana kadar pişirin.

  • 7

    Soğuduktan sonra servis yapın. Kalan kısmını cam kavanoza aktarıp, kapağını sıkıca kapatın.

