Marine Tofulu Bowl
Vegan ve doyurucu bir kase arayanlar için: Marine Tofulu Bowl hem sağlıklı hem de pratik bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tofu için bir kasede soya sosu, şeker, mirin, toz zencefil, isli kırmızıbiber ve zeytinyağını karıştırın. Küp doğranmış tofuyu bu sosa ekleyip 1 saat bekletin.
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2
Bowl için marine olan tofuyu önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif renk alana kadar pişirin.
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3
Bal kabağını küp doğrayın. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. Izgara tavada önlü arkalı pişirin.
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4
Ispanağı iyice yıkayın. İri parçalar halinde doğrayın. Geniş bir tavada 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
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5
Tavaya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı alın. İnce dilimlenmiş kabakları ekleyin ve orta ateşte 2-3 dakika soteleyin.
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6
Sotelenmiş ıspanağı, ızgara bal kabağını, sotelenmiş kabağı ve tofuyu geniş bir kaseye alın. Üzerine ince dilimlenmiş incir, Meksika biberi, avokadoyu ve bebek turpu ilave edin. Susam serpiştirin. Mikro filizlerle süsleyerek servis yapın.
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