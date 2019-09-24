Tarif Ara
Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Sandviç ekmeği

Sandviç Ekmeği

Sandviç Ekmeği
KOLAY 10 DAKİKA

Ekmek arası atıştırmalıklar hazırlamak kahvaltı için vakti olmayanların ve okul çocuklarının en pratik beslenme yöntemlerinden. Ekmeğini kendiniz yaptığınız sandviçler ise elbette ki en sağlıklısı. Kolay tarifi ve yumuşacık hamuruyla evde sandviç ekmeği yapımı tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Çok yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında hamur iki misli olana kadar dinlendirin.

  • 2

    Daha sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Boş Börek
KOLAY 20 DAKİKA

Boş Börek

Kıymalı Örgülü Börek
ZOR 30 DAKİKA

Kıymalı Örgülü Börek

Ay Çekirdekli Poğaça
ORTA 45 DAKİKA

Ay Çekirdekli Poğaça

Antep Fıstıklı Çörek
KOLAY 20 DAKİKA

Antep Fıstıklı Çörek