Sandviç Ekmeği
Ekmek arası atıştırmalıklar hazırlamak kahvaltı için vakti olmayanların ve okul çocuklarının en pratik beslenme yöntemlerinden. Ekmeğini kendiniz yaptığınız sandviçler ise elbette ki en sağlıklısı. Kolay tarifi ve yumuşacık hamuruyla evde sandviç ekmeği yapımı tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Çok yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında hamur iki misli olana kadar dinlendirin.
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2
Daha sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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