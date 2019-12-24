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Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Bademli poğaça

Bademli Poğaça

Bademli Poğaça
ORTA 30 DAKİKA

Yumuşacık bir lezzet! Kahvaltınıza eşlik edecek Bademli Poğaçanın tadı damağınızda kalacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç harç için patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Soğuduktan sonra rendeleyin. Ayçiçek yağını bir tavaya alıp üzerine patatesi ve biber salçasını ilave edin. Karıştırarak kavurun. Badem, maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın. Hamur için yumurtayı geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine yoğurt, kaymak ve ayçiçek yağı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika dinlendirin.

  • 2

    Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda açıp ortasına bademli patatesli harçtan koyun. İki kenarını ortada toplayın ve parmaklarınızla bastırarak birleştirin. Tüm hamur parçalarını aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ve ayçiçek yağını çırpıp, poğaçaların üzerine sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek pişirin.

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