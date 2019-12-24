Bademli Poğaça

İç harç için patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Soğuduktan sonra rendeleyin. Ayçiçek yağını bir tavaya alıp üzerine patatesi ve biber salçasını ilave edin. Karıştırarak kavurun. Badem, maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Şöyle bir çevirip ocaktan alın. Hamur için yumurtayı geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine yoğurt, kaymak ve ayçiçek yağı ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika dinlendirin.