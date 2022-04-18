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Pırasalı Bayat Pide Böreği

Pırasalı Bayat Pide Böreği
KOLAY 10 DAKİKA

Bayat pide nasıl değerlendirilir diye merak edenler için doyurucu bir börek tarifi. Kalan pidelerden yapabileceğiniz pırasalı bayat pide böreği tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pırasaları boyuna ortadan ikiye kesip ince doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ile birlikte kavurun. Süt, yumurta ve kalan yağı büyük bir kaba alıp karıştırın. Üzerine dil peynirini küpler halinde kesip, beyaz peyniri de elinizle ufalayarak ekleyin.

  • 2

    Soğuyan pırasayı, baharatları ve küp doğranmış pideyi ilave edin. Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Orta boy yağlanmış fırın kabına dökün. Suyla ıslatılmış kaşığın tersi ile üzerini hafifçe düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine nane serpip servis yapın.

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