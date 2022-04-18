Pırasalı Bayat Pide Böreği

Pırasaları boyuna ortadan ikiye kesip ince doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz ile birlikte kavurun. Süt, yumurta ve kalan yağı büyük bir kaba alıp karıştırın. Üzerine dil peynirini küpler halinde kesip, beyaz peyniri de elinizle ufalayarak ekleyin.