Peynirli Mantı Börek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için geniş bir kaseye peynirleri alın. Üzerine ince kıyılmış yeşil soğan ve sarımsağı ekleyin. Çatal yardımı ile ezerek güzelce karıştırın.
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2
Kalan malzemeyi katıp karıştırın. Üzerini örtüp buzdolabına kaldırın. Hamur için unu geniş bir kaseye alın. Ortasında çukur oluşturup yumurtaları kırın. Elinizle hafifçe yoğurun. Tuzu ekleyip yoğurmaya devam edin.
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3
Yumuşak ve elastik bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyip yoğurun. Üzerine mutfak havlusu örtüp oda ısısında 10 dakika dinlendirin. Hamuru 2 eşit parçaya bölün ve merdane yardımı ile olabildiğince ince açın.
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4
Onar cm'lik kareler halinde kesin. Hamurları ayrı ayrı düz bir zemine yerleştirin. Ortalarına harcı pay edip karşılıklı kenarları ıslatıp ortada birleştirin. Kızgın yağda kızartıp servis tabağına alın. Domates sosla birlikte servis yapın.
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