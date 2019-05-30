Pirinçli Açma Börek
Misafirlerinizin aklını alıcak pirinçli açma börek nasıl yapılır? Çıtır çıtır pirinçli açma börek tarifi?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için yoğurma kabına unu koyun ve tuz ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ılık su katın ve yoğurun. Hazırladığınız hamuru 5 eşit parçaya ayırın ve bir kaba alıp, üzerine çıkacak kadar zeytinyağı veya ayçiçek yağı koyun. Üzerini streç filmle örtün ve buzdolabında 1 gece bekletin.
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2
İçi için tavaya aldığınız piyazlık doğranmış soğanı tereyağında iyice kavurun. Kıyılmış mantarı ilave edin ve kısık ateşte 10 dakika daha kavurmaya devam edin. Pirinç, tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp, tavayı ocaktan alın. Kıyılmış dereotunu katın ve karıştırdıktan sonra 5 parçaya ayırıp, soğuması için bir kenara koyun.
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3
Buzdolabındaki hamuru çıkarın ve 1 parçasını düz bir zeminde elinizle incelterek açın. Geniş kısmına birinci iç harcı koyun ve rulo şeklinde sarın. Orta büyüklükte bir tepsinin ortasına gül şekli vererek yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayıp, tepsideki böreğin etrafına sarın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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