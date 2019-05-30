Pirinçli Açma Börek

Hamur için yoğurma kabına unu koyun ve tuz ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ılık su katın ve yoğurun. Hazırladığınız hamuru 5 eşit parçaya ayırın ve bir kaba alıp, üzerine çıkacak kadar zeytinyağı veya ayçiçek yağı koyun. Üzerini streç filmle örtün ve buzdolabında 1 gece bekletin.