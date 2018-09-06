Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Kıtır kıtır lezzetiyle fındıklı karabuğdaylı kurabiye nasıl yapılır? Beş çaylarınıza eşlik edecek fındıklı karabuğdaylı kurabiye tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur malzemesini derin bir kaba alıp yoğurun ve yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin.
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2
Elinizi ara sıra ıslatarak hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp rulo yapın ve uçlarını üst üste koyarak birleştirin.
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3
Yumurta sarısı sürüp, fındık serpin ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin.
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4
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında renk değiştirip, fındık kızarana dek pişirin.
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