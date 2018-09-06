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Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
ORTA 15 DAKİKA

Kıtır kıtır lezzetiyle fındıklı karabuğdaylı kurabiye nasıl yapılır? Beş çaylarınıza eşlik edecek fındıklı karabuğdaylı kurabiye tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur malzemesini derin bir kaba alıp yoğurun ve yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

  • 2

    Elinizi ara sıra ıslatarak hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp rulo yapın ve uçlarını üst üste koyarak birleştirin.

  • 3

    Yumurta sarısı sürüp, fındık serpin ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 160 derece fırında renk değiştirip, fındık kızarana dek pişirin.

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