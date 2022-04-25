Kabak Pitesi
Evde kabak pitesi nasıl yapılır? Kabak pitesinin malzemeleri nelerdir? Merak edilen tarifiyle kabak pitesi tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için tereyağı ve ayçiçeği yağını tavaya alıp tereyağını eritin. Kıyılmış soğan ekleyip kavurun. Küp doğranmış kabak, biber ve domatesi katıp kavurmaya devam edin. Sebzeler yumuşayınca kalan malzemeyi katıp harmanlayın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Hamur için un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde 13 bezeye ayırın. Tek tek yemek tabağı büyüklüğünde ve ara sıra unlayarak açın.
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3
7 adet hamuru aralarına eritilmiş tereyağı sürerek orta boy bir tepsiye üst üste yerleştirin. Üzerine harcı yayıp, kalan hamurları da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek ve üst üste yerleştirin. Harcın kalan yağını hamurun üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 45 dakika pişirin.
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