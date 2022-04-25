Kabak Pitesi

Hamur için un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde 13 bezeye ayırın. Tek tek yemek tabağı büyüklüğünde ve ara sıra unlayarak açın.