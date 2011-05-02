Sütü bir tencereye alın. Parmak değecek derecede ısıtın. Toz şeker ve mayayı ekleyin. Kaba aldığınız unun ortasını havuz gibi açın. Mayalı sütü ekleyin. Üzerine un serpip, ön mayalanma için 10 dakika bekletin. 50 gram margarin, tuz ve yumurtayı ekleyin. Ele yapışmayacak kıvama gelene dek yoğurun. Üzerine bir bez örtüp, sıcak ortamda 2 saat bekletin. Mayalanmanın sonuna doğru, 1-2 kez daha yoğurun.