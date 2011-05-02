Kruvasan
İster kahvaltı sofranızda ister yanınızda ara öğün olarak götürebileceğiniz, ister sade ister reçellerle tatlandırabileceğiniz fırından çıkmış gibi bir Kruvasan tarifi sizleri bekliyor. Mutlaka denemelisiniz!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü bir tencereye alın. Parmak değecek derecede ısıtın. Toz şeker ve mayayı ekleyin. Kaba aldığınız unun ortasını havuz gibi açın. Mayalı sütü ekleyin. Üzerine un serpip, ön mayalanma için 10 dakika bekletin. 50 gram margarin, tuz ve yumurtayı ekleyin. Ele yapışmayacak kıvama gelene dek yoğurun. Üzerine bir bez örtüp, sıcak ortamda 2 saat bekletin. Mayalanmanın sonuna doğru, 1-2 kez daha yoğurun.
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2
Hamuru düz bir zemine aktarın. 20 dakika bekletin. Ardından, yarım cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde bir hamur açın. Yüzeyine 1 paket yumuşak margarinin üçte birini sürün. Buzdolabında 10 dakika bekletin. Hamuru merdane ile açıp yağlayın ve katlayın. Tekrar buzdolabına alıp, 10 dakika bekletin. Bu işlemi 3 kez tekrarlayın. İşlem sonunda hamuru buzdolabında 20 dakika bekletin.
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3
Düz bir zeminde merdane ile 3 mm kalınlığında açın. Hamurdan eşit büyüklükte (10 cm kenarlı) üçgenler kesin. Üçgenlerin geniş kenarından başlayarak yuvarlayın. İki ucunu içe doğru kıvırarak, yarım ay şekli verin. Yağlanmış tepsiye dizin. Tepside yarım saat bekletin.
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4
Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ikiye kesin. Aralarına dilimlenmiş kaşar peyniri koyup, servis yapın.
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