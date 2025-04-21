Crepes Suzette

Hamur için derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine azar azar sütü ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Unu azar azar ekleyip çırpma teli ile çırpın. Üzerine şeker, vanilya ve tuzu ekleyin. Eritilmiş ve soğutulmuş tereyağını karışımın içine ip gibi incecik olacak şekilde akıtın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun üzerini kapatıp dinlenmesi için 15-20 dakika kenara alın.