Sütlü Ekmek
Hem poğaça hem de atıştırmalık olan bu tarifi çocuklarınız çok sevecek. Yapımı hem kolay hem de oldukça lezzetli olan sütlü ekmek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu yoğurma kabına alıp, tuz ilave edin ve karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp, yaş maya, su, süt ve ayçiçek yağ ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin.
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2
Daha sonra unlanmış tezgah üzerinde 10 eşit bezeye ayırın. Her birini elinizde yuvarlayarak şekil verin ve aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Üzerlerine süt sürüp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin.
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