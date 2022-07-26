Peynirli, Ballı Börek
Evde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli bir börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peyniri 10 eşit parçaya bölün. Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüp ikiye katlayın.
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2
Tekrar az miktarda tereyağı sürerek ucuna bir parça peynir yerleştirin. Yanlarını kapatarak gevşek rulo yapın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.
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3
Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kalan tereyağını yumurta ile iyice çırparak böreklerin üzerlerine sürün. Susam serpin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Üzerlerine bal gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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