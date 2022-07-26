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Öğünler Gluten İçeren Hamur İşleri Peynirli, ballı börek

Peynirli, Ballı Börek

Peynirli, Ballı Börek
15 DAKİKA

Evde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli bir börek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Peyniri 10 eşit parçaya bölün. Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüp ikiye katlayın.

  • 2

    Tekrar az miktarda tereyağı sürerek ucuna bir parça peynir yerleştirin. Yanlarını kapatarak gevşek rulo yapın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.

  • 3

    Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kalan tereyağını yumurta ile iyice çırparak böreklerin üzerlerine sürün. Susam serpin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Üzerlerine bal gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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