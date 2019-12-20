Ay Çekirdekli Poğaça

İçi için ay çekirdeği, rendelenmiş beyaz peynir, siyah zeytin, kaşar peyniri, kıyılmış kırmızı biber, maydanoz, dereotu ve pul biberi derin bir kabın içinde karıştırın. Kestiğiniz hamur parçalarının bir kenarına hazırladığınız harçtan 1 tatlı kaşığı koyun ve diğer ucu üzerine kapatıp, yarım ay şekli verin. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ay çekirdeği, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin.