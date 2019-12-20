Ay Çekirdekli Açma Börek

İçi için bir tavaya tereyağı ve ayçiçek yağı koyun. Ay çekirdeği ve kıyılmış soğanı hafif kavurup, sivri biber ile salçayı ekleyerek, kavurmaya devam edin. Lor peyniri, tuz ve karabiber katıp, şöyle bir karıştırdıktan sonra tavayı ocaktan alın. Hazırladığınız harcı fırın kabındaki yufkaların üzerine yayın.