Ispanaklı Börek
Ispanağın yararını saymakla bitiremeyiz. Ispanaklı börek tarifi ise ıspanak sevmeyene bile sevdiren en leziz tarif. Ev yapımı kolay ıspanaklı börek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanakları bol suyla yıkayıp temizleyin. Kaynar suya ekleyip 3 dakika haşlayın. Suyunu iyice süzüp ince doğrayın. Soğanları da ince doğrayın.
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2
Soğanı zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun. Ispanağı ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Hamurunu hazırlamak için unu hamur yoğurma kabına eleyin.
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3
Ortasını çukur şeklinde açın. Yoğurt veya süt, ayçiçeği yağı, sirke, yumurta ve tuzu ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru silindir şeklinde uzatıp 2 eşit parçaya bölün.
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4
Her bir parçasını tekrar yoğurup düzgün bezeler haline getirin. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika dinlendirin. Bezeleri 30-35 santim çapında açın. İlk yufkayı yağlanmış tepsiye yayın.
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5
Üzerine ıspanaklı harcı ekleyip hamurun her yerine eşit olarak yayın. Üzerine diğer yufkayı yerleştirin. Üzerini belirli aralıklarla çatalla delin. Ayçiçeği yağı ve yumurta sarısını bir kasenin içinde çırpın.
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6
Fırçayla böreğin üzerine sürün. Dilerseniz bolca susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını sağlayın. Servis yapın.
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