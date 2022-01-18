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Ispanaklı Börek

Ispanaklı Börek
ZOR 25 DAKİKA

Ispanağın yararını saymakla bitiremeyiz. Ispanaklı börek tarifi ise ıspanak sevmeyene bile sevdiren en leziz tarif. Ev yapımı kolay ıspanaklı börek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ispanakları bol suyla yıkayıp temizleyin. Kaynar suya ekleyip 3 dakika haşlayın. Suyunu iyice süzüp ince doğrayın. Soğanları da ince doğrayın.

  • 2

    Soğanı zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun. Ispanağı ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Hamurunu hazırlamak için unu hamur yoğurma kabına eleyin.

  • 3

    Ortasını çukur şeklinde açın. Yoğurt veya süt, ayçiçeği yağı, sirke, yumurta ve tuzu ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru silindir şeklinde uzatıp 2 eşit parçaya bölün.

  • 4

    Her bir parçasını tekrar yoğurup düzgün bezeler haline getirin. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika dinlendirin. Bezeleri 30-35 santim çapında açın. İlk yufkayı yağlanmış tepsiye yayın.

  • 5

    Üzerine ıspanaklı harcı ekleyip hamurun her yerine eşit olarak yayın. Üzerine diğer yufkayı yerleştirin. Üzerini belirli aralıklarla çatalla delin. Ayçiçeği yağı ve yumurta sarısını bir kasenin içinde çırpın.

  • 6

    Fırçayla böreğin üzerine sürün. Dilerseniz bolca susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını sağlayın. Servis yapın.

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