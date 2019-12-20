Ay Çekirdekli Pizza

Hamur için yaş mayayı 15 dakika suda bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su,süt, yumurta, tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, toz şeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.