Ay Çekirdekli Pizza
Gençten yaşlıya herkesin sevdiği pizzayı ay çekirdeğiyle denediniz mi? Ay çekirdeğinin pizza ile uyumu çok lezzetli! Çocuklarınızın yemekten bıkmayacağı ay çekirdekli pizza tarifi nasıl yapılır diyorsanız... İşte Ay Çekirdekli Pizza tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için yaş mayayı 15 dakika suda bekletin. Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayalı su,süt, yumurta, tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, toz şeker ve tuz koyup, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 40 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
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2
1 parça hamuru elinizle yuvarlayıp, fırın tepsisine yerleştirin. Parmağınızla ortasını çukurlaştırıp, kenarlarını yüksek bırakın ve diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine fırça yardımıyla salça sürüp, kıyılmış sivri biber serpin ve ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
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3
Daha sonra kenarlarına sütle açtığınız yumurta sarısı sürün ve ay çekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin.
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