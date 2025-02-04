Kızılcık Şerbeti
Doğanın kırmızı mucizesi kızılcık… Güçlü antioksidan kaynağı, bağışıklık dostu ve eşsiz lezzetiyle sofralarınıza sağlık getiriyor. Bu yaz kızılcıkla tazelenip, ferahlayalım!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kızılcığı yıkayıp, derin bir tencereye aktarın. Üzerine şeker, su, karanfil ve tarçını ilave edin. Kızılcık rengini verip, yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın.
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2
Süzgeç yardımıyla kızılcıkları süzün ve suyunu bir sürahiye aktarıp, buzdolabında soğumaya bırakın. Dilerseniz buz ilave ederek servis yapın.
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