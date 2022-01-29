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Öğünler Fermente İçecekler Ev yapımı sahlep

Ev Yapımı Sahlep

KOLAY 30 DAKİKA

Soğuk havaların vazgeçilmesi olan Salep yapımı Sofra ile çok kolay. Kış akşamlarında aileniz ile içeceğiniz Salep için Sofra hazır.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Toz şeker ve toz salebi bir kavanozun içine doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp kavanozu 5 dakika boyunca sallayın.

  • 2

    Sütü tencereye alıp kaynayana kadar karıştırarak ısıtın. Şekerli salep karışımını ekleyip 15 dakika hiç ara vermeden ve sürekli karıştırarak pişirin.

  • 3

    Kıvamı koyulaşan salebi üzerine toz tarçın serperek servis yapın.

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