Kırmızı Erik Kompostosu
Tatlı ve hafif ekşi tadıyla yaz aylarının vazgeçilmezi kırmızı erik, C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengin. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Erikleri yıkadıktan sonra ortadan ikiye bölüp, çekirdeklerini çıkarın. Derin bir tencereye aktarıp, üzerine su ilave edin.
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2
Kaynamaya başlayınca şekeri, limon suyunu, tarçını ve karanfili katın. Orta ateşte 5 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp, soğumaya bırakın.
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3
Soğuduktan sonra kavanoz, şişe ya da sürahiye alarak buzdolabında soğutun. Arzuya göre buz ekleyip servis yapın.
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