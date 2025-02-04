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Kırmızı Erik Kompostosu

Kırmızı Erik Kompostosu
KOLAY 20 DAKİKA

Tatlı ve hafif ekşi tadıyla yaz aylarının vazgeçilmezi kırmızı erik, C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengin. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Erikleri yıkadıktan sonra ortadan ikiye bölüp, çekirdeklerini çıkarın. Derin bir tencereye aktarıp, üzerine su ilave edin.

  • 2

    Kaynamaya başlayınca şekeri, limon suyunu, tarçını ve karanfili katın. Orta ateşte 5 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp, soğumaya bırakın.

  • 3

    Soğuduktan sonra kavanoz, şişe ya da sürahiye alarak buzdolabında soğutun. Arzuya göre buz ekleyip servis yapın.

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