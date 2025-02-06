Kombucha
Doğadan gelen fermente mucize: Kombucha! Canlandırıcı, doğal ve enerjik bir yaşamın sırrını keşfedin her yudumda sağlık, her demle hayatınıza canlılık katın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
3 litre suyu çaydanlıkta kaynatın.
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2
3 yemek kaşığı çayı demliğe koyup çaydanlığın üzerine yerleştirin.
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3
Yeteri kadar kaynayan sudan ekleyin. 15 dakika süre ile demlenmeye bırakın.
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4
Toz şekeri cam bir kavanozun içine alın. Üzerine demlediğiniz çayı süzerek ekleyin ve çaydanlığın altında kalan sıcak suyu ilave edin. Şeker suda çözünene kadar tahta kaşık ile karıştırın. Oda ısısına gelene kadar bekletin.
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5
1 çay bardağı sade kombucha'yı cam kavanoza ilave edin (elinizde kombucha yoksa bu aşamayı atlayabilirsiniz).
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6
Üzerine 1 adet kombucha mayası (scoby) yerleştirin. Kavanozun ağzını temiz bir bezle örtün ve lastik ile sabitleyin.
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7
Fermente olması için oda sıcaklığında ve steril bir ortamda 15-20 gün bekletin.
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8
15 veya 20 gün sonra kombucha mayası (scoby)'nı kavanozdan çıkartın. Kombucha'yı süzgeç yardımı ile cam şişelere doldurup buzdolabında soğumaya bırakın ve servis yapın.
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