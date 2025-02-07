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Kefir

Kefir
ORTA 20 DAKİKA

Kefir: Doğanın fermente mucizesiyle her yudumda sağlığı, enerjiyi ve canlılığı keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Oda sıcaklığındaki keçi ve inek sütünü, temiz cam kavanoza veya plastik bir kaba boşaltın. İçine temiz su ile yıkanıp süzülmüş kefir mayasını ekleyin. Silikon bir spatula veya ahşap kaşıkla karıştırın.

  • 2

    Kabın ağzını temiz bir mutfak bezi veya kâğıt havlu ile kapatıp paket lastiği veya iple sabitleyin. Kefiri doğrudan güneş ışığı almayan, oda sıcaklığında mayalanabileceği bir yere kaldırın.

  • 3

    Olgunlaşması için en az 2 gün bekleyin. Mayalanması tamamlanan kefiri temiz bir cam kaba, plastik bir süzgeç yardımı ile süzün. Tekrar homojen bir kıvam alması için ahşap veya plastik spatula ile karıştırın. Hazırladığınız kefiri 1 hafta buzdolabında saklayarak tüketebilirsiniz.

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