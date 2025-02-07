Kefir
Kefir: Doğanın fermente mucizesiyle her yudumda sağlığı, enerjiyi ve canlılığı keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Oda sıcaklığındaki keçi ve inek sütünü, temiz cam kavanoza veya plastik bir kaba boşaltın. İçine temiz su ile yıkanıp süzülmüş kefir mayasını ekleyin. Silikon bir spatula veya ahşap kaşıkla karıştırın.
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2
Kabın ağzını temiz bir mutfak bezi veya kâğıt havlu ile kapatıp paket lastiği veya iple sabitleyin. Kefiri doğrudan güneş ışığı almayan, oda sıcaklığında mayalanabileceği bir yere kaldırın.
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3
Olgunlaşması için en az 2 gün bekleyin. Mayalanması tamamlanan kefiri temiz bir cam kaba, plastik bir süzgeç yardımı ile süzün. Tekrar homojen bir kıvam alması için ahşap veya plastik spatula ile karıştırın. Hazırladığınız kefiri 1 hafta buzdolabında saklayarak tüketebilirsiniz.
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