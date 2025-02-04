Vişne Suyu

Vişneyi yıkayın. Sapını ayıklayıp, çekirdeğini çıkarın. Derin bir tencereye aktarın. Üzerine şeker, limon suyu ve suyu ilave edin. Orta ateşte vişne yumuşayıncaya kadar pişirin. Altını kapatın ve soğumaya bırakın. Pişirme sırasında üzerinde oluşan köpüğü delikli bir kepçe yardımıyla alın.