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Vişne Suyu

Vişne Suyu

Dünyada en çok Türkiye’de yetişen, yaz aylarının vazgeçilmezi, reçel ve meyve suyunun tadına doyulmayan meyvesi vişne, damaklarımızı şenlendirmek için bizlerle.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Vişneyi yıkayın. Sapını ayıklayıp, çekirdeğini çıkarın. Derin bir tencereye aktarın. Üzerine şeker, limon suyu ve suyu ilave edin. Orta ateşte vişne yumuşayıncaya kadar pişirin. Altını kapatın ve soğumaya bırakın. Pişirme sırasında üzerinde oluşan köpüğü delikli bir kepçe yardımıyla alın.

  • 2

    Soğuduktan sonra süzgeçten geçirip, suyunu kavanoz, şişe ya da sürahiye alarak buzdolabında soğumaya bırakın. Arzuya göre buz ekleyip servis yapın.

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