Pancar Kvass
Doğanın renkli detoksu: Pancar Kvass! Her yudumda geleneksel lezzet ve modern sağlık dokunuşunu hissedin canlılık, enerji ve doğal beslenmenin sırrı sofralarınızda.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pancarları iyice yıkayıp kabuklarını soyun. Ardından yaklaşık 2-3 cm'lik küpler halinde doğrayın.
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2
Yıkayıp kuruladığınız cam kavanozun içine doğradığınız pancarları yerleştirin.
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3
Pancarların üzerine defne yaprağını ekleyin. Defne yaprağı, hoş bir aroma katacaktır.
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4
Başka bir yerde suyun içine kaya tuzunu ilave edin ve tamamen çözülene kadar karıştırın. Çözülen tuzlu suyun içine 1 dilim bayat ekmek kabuğunu elinizde ufalayarak ekleyin ve karıştırın.
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5
Hazırladığınız tuzlu suyu, pancarların üzerini tamamen kaplayacak şekilde kavanoza dökün. Pancarların suyun altında kalması önemlidir. Eğer pancarlar suyun üzerine çıkıyorsa, temiz bir ağırlık ile bastırarak suyun altında kalmasını sağlayın.
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6
Kavanozun üzerini temiz bir bez veya tülbentle örtüp ağzını lastikle sıkıca sabitleyin. Bu şekilde 2-5 gün arasında oda sıcaklığında bekletin. Her gün kontrol edin; suyun yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşursa, o tabakayı kaşık yardımıyla alın.
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7
Fermentasyon süresi tamamlandıktan sonra, kvass'ı temiz bir süzgeç yardımıyla başka bir şişeye süzün. Pancarları tekrar kullanmak isterseniz, yeniden kvass yapabilirsiniz. Süzdüğünüz kvass'ı buzdolabında saklayın. Soğuk olarak servis yapın.
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