Pancar Kvass

Kavanozun üzerini temiz bir bez veya tülbentle örtüp ağzını lastikle sıkıca sabitleyin. Bu şekilde 2-5 gün arasında oda sıcaklığında bekletin. Her gün kontrol edin; suyun yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşursa, o tabakayı kaşık yardımıyla alın.