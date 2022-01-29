Ev Yapımı Salep
Soğuk havaların vazgeçilmesi olan Salep yapımı Sofra ile çok kolay. Kış akşamlarında aileniz ile içeceğiniz Salep için Sofra hazır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Toz şeker ve toz salebi bir kavanozun içine doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp kavanozu 5 dakika boyunca sallayın.
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2
Sütü tencereye alıp kaynayana kadar karıştırarak ısıtın. Şekerli salep karışımını ekleyip 15 dakika hiç ara vermeden ve sürekli karıştırarak pişirin.
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3
Kıvamı koyulaşan salebi üzerine toz tarçın serperek servis yapın.
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