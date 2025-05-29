Ev Yapımı Pratik Peynir
Katkısız, taptaze ve lezzet dolu: Ev Yapımı Pratik Peynir tarifimizle kendi peynirinizi kolayca hazırlayın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü ağır ısıda kaynatın. Tuz ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Sirke katıp hafifçe karıştırın. Limon suyu ve varsa peynir altı suyunu ekleyin. Peynir altı suyu bu işlemi hızlandıracaktır. Tam olarak kesilmiş parçalar ve yeşilimsi su oluşmuyorsa bir miktar daha sirke ekleyin.
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2
10 dakika dinlenmeye bırakın. Süzgece tülbent koyarak tencereyi süzün. Bir saat sonra tülbendi alıp peyniri tuzlayın. Elinizle her tarafını hafifçe tuzlayarak ve toparlayarak tekrar tel süzgece bastırın.
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3
Üzerine ağırlık (tabak veya küçük bir taş) koyup 1 saat bekletin. Süzgeçten alıp altta kalan tarafını da düzleyerek servis tabağına alın. Peyniri hemen servis yapabilir veya tuzlayarak buzdolabında bir süre saklayarak da yiyebilirsiniz.
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