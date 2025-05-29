Ev Yapımı Pratik Peynir

Sütü ağır ısıda kaynatın. Tuz ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Sirke katıp hafifçe karıştırın. Limon suyu ve varsa peynir altı suyunu ekleyin. Peynir altı suyu bu işlemi hızlandıracaktır. Tam olarak kesilmiş parçalar ve yeşilimsi su oluşmuyorsa bir miktar daha sirke ekleyin.