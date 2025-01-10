Enginarlı Ekmek Üstü

Hollandez sos için tereyağını sos tenceresine alın. Çok kısık ısıda yanmasına ve kaynamasına izin vermeden ısıtın. Üzerinde oluşan beyaz köpükleri kaşık ile temizleyin. Tereyağını bir süzgeçten geçirip hiç beyazlık kalmadığına emin olun. Daha sonra ılınması için kenarda bekletin.