Enginarlı Ekmek Üstü
Enginarlı Ekmek Üstü, hem sağlıklı hem de nefis bir atıştırmalık alternatifi arayanlar için harika bir seçenektir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hollandez sos için tereyağını sos tenceresine alın. Çok kısık ısıda yanmasına ve kaynamasına izin vermeden ısıtın. Üzerinde oluşan beyaz köpükleri kaşık ile temizleyin. Tereyağını bir süzgeçten geçirip hiç beyazlık kalmadığına emin olun. Daha sonra ılınması için kenarda bekletin.
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2
Yumurta sarılarını beyaz kısımdan tamamen ayırmış olarak paslanmaz çelik bir kaba alın. Soğuk su ve limon suyu ekleyip, iyice çırpın. Temiz, kuru ve çelik bir kabı, ocakta içinde su kaynayan daha büyük bir kabın üzerine oturtun. Yumurtaları sürekli çırparak benmari usulü, 3-4 dakika kıvam aldırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
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3
Ilıdığında, tereyağını azar azar ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip çırpın. Daha sonra oda ısısında dinlendirin. Ispanak sote için soğanı küp doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Doğranmış ıspanak, tuz ve karabiber ekleyin. Orta ısıda, suyunu çekene kadar soteleyin.
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4
Enginar marine için enginarları incecik dilimleyin. Kalan malzeme ile harmanlayıp üzerini streç filmle kaplayın ve kenara alın. Köy ekmeklerini fırında veya ızgara tavada kızartın. Ekmeklerin üzerlerine hollandez sos gezdirin. Sote ıspanak ve enginar yerleştirin. Ilık olarak servis yapın.
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