Croque Madame

Ekmek dilimlerinin her birinin tek tarafına bıçakla tereyağı sürün. Tereyağının üzerine bir dilim jambon veya hindi füme yerleştirin. Üzerine hazırladığınız beşamel sostan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sürüp, yayın. Peynir dilimlerini beşamelin üzerine koyun. Üzerine 1 dilim ekmekle kapatın. Diğer ekmeklere de aynı işlemi uygulayın. Sandviçleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyip, ekmekleri üzeri kızarana kadar pişirin.