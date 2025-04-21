Croque Madame
Fransız mutfağının zarafeti, kızarmış ekmekle buluşuyor! Yumurtası tepede, lezzeti zirvede: Croque Madame!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Beşamel sos için tereyağını küçük bir tencerede eritin. Unu ekleyip sütü azar azar ekleyin. Topaklanmaması için sürekli çırpın. Katılaşmaya başlayınca muskat, karabiber ve tuzu ekleyip kenara alın.
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2
Ekmek dilimlerinin her birinin tek tarafına bıçakla tereyağı sürün. Tereyağının üzerine bir dilim jambon veya hindi füme yerleştirin. Üzerine hazırladığınız beşamel sostan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sürüp, yayın. Peynir dilimlerini beşamelin üzerine koyun. Üzerine 1 dilim ekmekle kapatın. Diğer ekmeklere de aynı işlemi uygulayın. Sandviçleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyip, ekmekleri üzeri kızarana kadar pişirin.
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3
Yumurtayı pişirmek için tavaya zeytinyağını ekleyin. Düşük ısıda yağı ısıtın. Yumurtaları dikkatlice kırın. Sarısının dağılmamasına özen gösterin. Yumurtanın beyazı pişene kadar, sarısı hafif akışkan kalacak şekilde pişirin. Fırından çıkan sandviçlerin üzerine birer adet pişmiş yumurta koyun. Üzerlerine ceviz serpiştirip sıcak servis yapın.
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