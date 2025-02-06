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Böğürtlen Reçeli

Böğürtlen Reçeli

Böğürtlen Reçeli Tarifi: Kahvaltı Sofralarınıza Doğal ve Lezzet Dolu Bir Dokunuş! Taptaze böğürtlenlerle hazırlanan bu enfes reçel, yoğun meyve aroması ve kıvamıyla güne tatlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Böğürtlenleri iyice yıkayın ve süzün. Geniş bir tencereye koyun. Üzerine toz şekeri ilave edin. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin.

  • 2

    Ertesi gün tencereyi orta ateşte ısıtmaya başlayın, kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin.

  • 3

    Reçelin kıvamı koyulaşana kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Bu süreç genellikle 30-45 dakika sürer.

  • 4

    Kıvamı koyulaşan reçeli sıcakken temiz cam kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirerek soğuyana kadar bekletin. Güneş görmeyen yerde muhafaza edin.

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