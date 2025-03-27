Bal Kabaklı Bruschetta

Bal kabağının kabuğunu soyup küp doğrayın. Bir fırın tepsinin içine koyup üzerine kekik, toz kırmızıbiber, tuz ve zeytinyağını gezdirin. Karıştırarak baharat ve zeytinyağının tüm kabağa bulanmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin.