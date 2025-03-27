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Bal Kabaklı Bruschetta

Bal Kabaklı Bruschetta

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bal kabağının kabuğunu soyup küp doğrayın. Bir fırın tepsinin içine koyup üzerine kekik, toz kırmızıbiber, tuz ve zeytinyağını gezdirin. Karıştırarak baharat ve zeytinyağının tüm kabağa bulanmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar pişirin.
  • 2
    Ekmekleri tavada önlü arkalı kızartın. Her birinin üzerine birer yemek kaşığı zeytin ezmesi sürün. Bal kabaklarını yerleştirin.
  • 3
    Bir kasede peynirleri çatal yardımıyla ezerek karıştırın. Bal kabağının üzerine yarım yemek kaşığı ilave edin. Üzerine kabak çekirdeği serpin. Tüm ekmekler bitene dek aynı işlemi tekrarlayın. Ada çayı yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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