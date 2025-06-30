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Avokadolu ve Çırpılmış Yumurtalı Kızarmış Ekmek

Avokadolu ve Çırpılmış Yumurtalı Kızarmış Ekmek
KOLAY 15 DAKİKA

Pratik ve lezzetli tarifiyle avokadolu ve çırpılmış yumurtalı kızarmış ekmek

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavaya zeytinyağını alın. Ekmek dilimlerinin her iki tarafını 2-3 dakika kızartın.

  • 2

    Avokadonun kabuğunu soyup çekirdeğini çıkarın. Bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Üzerine limon suyu, karabiber ve tuz ekleyerek karıştırın.

  • 3

    Geniş bir kaseye yumurtaları kırın, Süt veya krema ilave ederek iyice çırpın. Tereyağını tavaya alın. Çırpılmış yumurta karışımını tavaya dökün. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Pişmeye yakın içine ufalanmış beyaz peynir veya lor peynirini ekleyin. Hafifçe karıştırarak peynirin erimesini sağlayın. Karabiber ve tuz ekleyerek ocaktan alın.

  • 4

    Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine avokado püresini yayın. Üzerine peynirli çırpılmış yumurtayı ekleyin. Pul biber serpin. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.

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