Avokadolu ve Çırpılmış Yumurtalı Kızarmış Ekmek

Geniş bir kaseye yumurtaları kırın, Süt veya krema ilave ederek iyice çırpın. Tereyağını tavaya alın. Çırpılmış yumurta karışımını tavaya dökün. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Pişmeye yakın içine ufalanmış beyaz peynir veya lor peynirini ekleyin. Hafifçe karıştırarak peynirin erimesini sağlayın. Karabiber ve tuz ekleyerek ocaktan alın.