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Avokadolu Tartine

Avokadolu Tartine
ZOR 20 DAKİKA

Avokadolu Tartine: Kremsi avokadonun zeytinyağıyla buluştuğu, hafif ve lezzet dolu bir atıştırmalık!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir kabın içine mısır nişastası, tuz ve karabiberi alıp harmanlayın. Tofuları küp şeklinde doğrayın. Nişastalı karışımın içine ekleyip, karıştırın. Derin bir tavanın içine zeytinyağını ekleyin. Yağ ısındıktan sonra tofuları içine atın. Hafif kızarınca maşa ile alıp, kağıt havlu serili bir kabın içine alın.

  • 2

    Başka bir derin kabın içerisine soya sosunu ekleyin. İçine kızarmış tofuları atın. Karıştırın ve 1 saat marine olması için bekletin.

  • 3

    Acılı kaju kreması için bütün malzemeyi blender'in içine aktarın. Çekin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kıvamını ayarlamak için su ilavesi yapabilirsiniz. Hazırladığınız kaju kremasını bir bıçak ile ekmeğin üzerine sürün.

  • 4

    Avokadoyu yarım ay şeklinde dilimleyin. Mangoyu küp doğrayın. Ekmeğin üzerine avokado, mango ve tofuyu yerleştirin. Susam ve çörekotu serpin. Üzerine ince bir kat zeytinyağı gezdirin. İsteğe bağlı olarak mikro filizle süsleyerek servis yapın.

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